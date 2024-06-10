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Хочеться сховатися від усього світу: Рижикова в розпачі від виступу на ЧЄ

Игорь Чернявский — 10 червня, 19:37
Хочеться сховатися від усього світу: Рижикова в розпачі від виступу на ЧЄ

Українська легкоатлетка Анна Рижикова розчарована непотраплянням у фінал чемпіонату Європи в бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Її слова наводить "Супільне Спорт".

"Подальші плани? Не знаю. Як і завжди, після поганих виступів хочеться сховатися вдома від усього світу і щоб мене ніхто не бачив. Але це минає впродовж кількох днів. Наразі нічого не планую, треба поговорити з тренером.

Естафета? Побачимо. У вівторок у мене вільний день, чому б і не пробігти естафету. Побачимо, кого поставлять у склад, може так треба було комусь, щоб ми протягли ту естафету на Олімпійські ігри, але там теж треба бігти", — сказала Рижикова.

На чемпіонаті Європи Анна показала свій найкращий результат у поточному сезоні, подолавши дистанцію за 54,95 секунди, але підсумкове 5 місце все одно не дозволило їй пробитися до фіналу.

Анна Рижикова Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

Анна Рижикова

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