Рижикова з найкращим результатом сезону не змогла вийти до фіналу чемпіонату Європи

Українська легкоатлетка Анна Рижикова не змогла вийти до фіналу чемпіонату Європи в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Українка стала п'ятою у своєму забігу, продемонструвавши найкращий результат сезону — 54,95. До фіналу кваліфікувалися 2 найкращі спортсменки з кожного забігу та 2 наступні найкращі бігунки в загальному заліку.

Зазначимо, що Рижикова двічі здобувала срібло континентальної першості (2018, 2014) та двічі бронзу (2012, 2022). Також Анна є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

Чемпіонат Європи-2024 у Римі триватиме до 12 червня.