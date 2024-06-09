Погорілко завершив виступи на чемпіонаті Європи у Римі

Український бігун Олександр Погорілко не пройшов до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики, що триває у Римі.

За підсумками півфіналу спортсмен не зміг потрапити до вісімки найкращих. У своєму забігу він показав п'ятий результат — 45,41 сек та посів 12-те місце за підсумками півфіналу.

Зазначимо, що Погорілко вже здобув путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Сталося це на змаганнях у Віллемстаді, де він виконав норматив у 45,00 сек.

Раніше Мар'яна Шостак з особистим рекордом не змогла відібратися у фінал чемпіонату Європи на дистанції 400 м серед жінок.