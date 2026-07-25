Я все ще найшвидша людина у світі: золотий призер Олімпіади-2024 виграв забіг на 100 метрів із найкращим результатом сезону
Американський легкоатлет Ноа Лайлс на чемпіонаті в США показав найкращий результат сезону у світі з бігу на 100 метрів.
29-річному спортсмену підкорилося це досягнення, після того, як він пробіг 100-метрову дистанцію за 9,79 секунди. До цього старту найвищим досягненням у світі на цих метрах був результат 9,82 секунди, й він належав ямайцю Обліку Севіллу.
"Гадаю, я зробив заяву: "Я все ще найшвидша людина у світі", – сказав Лайлс після змагань.
Фінішували на другій та третій сходинках Ронні Бейкер та Кенні Беднарек. Вони обидва подолали 100 метрів за 9,88 секунди, утім, Бейкер випередив свого візаві на 5 тисячних секунди. А за трійкою лідерів опинився колишній чемпіон світу Крістіан Коулман (9,93 секунди).
Результати забігу на 100 метрів (чемпіонат США):
- Ноа Лайлс (США) – 9,79 с (найкращий результат сезону у світі)
- Ронні Бейкер (США) – 9,88 с
- Кенні Беднарек (США) – 9,88 с
- Крістіан Коулман (США) – 9,93 с
Зауважимо, що Лайлс є володарем трьох олімпійських медалей. На Олімпіаді-2024 в Парижі американець здобув "золото" на дистанції 100 метрів, а вже на тому ж турнірі 200 метрів йому підкорилися лише у вигляді третього місця на подіумі.
На Олімпійських іграх-2020 в Токіо легкоатлет аналогічно здобув "бронзу" в змаганнях на 200 метрів.
Окрім цього, Лайлс за час виступів виграв 8 чемпіонатів світу, 6 етапів Діамантової ліги, а також два віцечемпіонства на світовій першості в приміщенні.
Нагадаємо, що напередодні британський легкоатлет Джош Керр встановив новий світовий рекорд у бігу на одну милю (1609,3 метра).