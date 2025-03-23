Чемпіонка світу Оліслагерс: Я хочу стрибати так само високо, як Магучіх

Чемпіонка світової першості з легкої атлетики в приміщенні австралійка Нікола Оліслагерс прокоментувала захист свого титулу та зізналася, що хоче стрибати, як українка Ярослава Магучіх.

Її слова наводить World Athletics.

"Це перший раз, коли я змагалась як чинна чемпіонка і спробувала захистити звання за межами Австралії. Я знала, що якщо я хочу стрибнути так високо, як хочу, бути конкурентоспроможною, наскільки я хочу, то мені потрібно робити щось за межами моєї зони комфорту. Мені потрібно зробити щось нове, наприклад, почати з чемпіонату світу, як мого першого змагання в сезоні.



Мене дуже надихнули минулорічні спроби Ярослави Магучіх встановити світовий рекорд і те, як вона змінила свій розбіг. Тож сьогодні я стрибала із новим розбігом. Я хочу стрибати так само високо, як Ярослава – якщо я хочу бути конкурентоспроможною, мені потрібно намагатися і щось змінювати", – сказала Оліслагерс.