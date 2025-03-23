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Чемпіонка світу Оліслагерс: Я хочу стрибати так само високо, як Магучіх

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 13:53
Чемпіонка світу Оліслагерс: Я хочу стрибати так само високо, як Магучіх
Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх
Getty Images

Чемпіонка світової першості з легкої атлетики в приміщенні австралійка Нікола Оліслагерс прокоментувала захист свого титулу та зізналася, що хоче стрибати, як українка Ярослава Магучіх.

Її слова наводить World Athletics.

"Це перший раз, коли я змагалась як чинна чемпіонка і спробувала захистити звання за межами Австралії. Я знала, що якщо я хочу стрибнути так високо, як хочу, бути конкурентоспроможною, наскільки я хочу, то мені потрібно робити щось за межами моєї зони комфорту. Мені потрібно зробити щось нове, наприклад, почати з чемпіонату світу, як мого першого змагання в сезоні.

Мене дуже надихнули минулорічні спроби Ярослави Магучіх встановити світовий рекорд і те, як вона змінила свій розбіг. Тож сьогодні я стрибала із новим розбігом. Я хочу стрибати так само високо, як Ярослава – якщо я хочу бути конкурентоспроможною, мені потрібно намагатися і щось змінювати", – сказала Оліслагерс.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у китайському Нанкіні. Вона також зізналася, що відчувала дискомфорт в нозі.

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Ярослава Магучіх

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