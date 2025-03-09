Магучіх процитувала "Заповіт" Шевченка після перемоги на Чемпіонаті Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх під час флеш-інтерв'ю після перемоги на ЧЄ-2025 у приміщенні зацитувала "Заповіт".

Репортер нагадав спортсменці, що 9 березня – це день народження відомого українського поета, художника, громадського діяча Тараса Шевченка, тому було б чудово сказати свою улюблену цитату з його творчості.

Ярослава не знітилася і зачитала кілька рядків віршу "Заповіт".

Зазначимо, що для Магучіх це вже третє золото чемпіонату Європи у приміщенні поспіль. У 2021 році, коли подію приймало місто Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два роки в Стамбулі Магучіх для першого місця вистачило 1 м 98 см.

Вона повторила рекорд Розмарі Аккерман. Представниця НДР до сьогодні була єдиною спортсменкою у стрибках у висоту, яка вигравала ЧЄ в приміщенні тричі поспіль.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.