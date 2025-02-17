Перевірила свою реакцію: Магучіх показала, як переграла тренажер в Таллінні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася у соцмережах відео, на якому вона перевіряє свою реакцію.

Олімпійська чемпіонка записала, як проходить випробування тренажером в аеропорту Таллінна, показавши солідний результат. Ярослава за 30 відведених секунд зуміла набрати 55 балів!

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Також українка кинула виклик своїм фанатам, порадивши їм також перевірити свої сили на цьому тренажері.

Нагадаємо, вже у вівторок, 18 лютого, Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Штявінічках (Словаччина).

На змаганнях також виступлять Ангеліна Топич з Сербії та Елеанор Паттерсон з Австралії.

Нещодавно Ярослава відкрила змагальний сезон 2025 року на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне. Українка з першої спроби взяла 1,94 м та стала чемпіонкою змагань.