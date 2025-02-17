Перевірила свою реакцію: Магучіх показала, як переграла тренажер в Таллінні
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася у соцмережах відео, на якому вона перевіряє свою реакцію.
Олімпійська чемпіонка записала, як проходить випробування тренажером в аеропорту Таллінна, показавши солідний результат. Ярослава за 30 відведених секунд зуміла набрати 55 балів!
Також українка кинула виклик своїм фанатам, порадивши їм також перевірити свої сили на цьому тренажері.
Нагадаємо, вже у вівторок, 18 лютого, Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Штявінічках (Словаччина).
На змаганнях також виступлять Ангеліна Топич з Сербії та Елеанор Паттерсон з Австралії.
Нещодавно Ярослава відкрила змагальний сезон 2025 року на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне. Українка з першої спроби взяла 1,94 м та стала чемпіонкою змагань.