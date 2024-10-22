Я заслуговую на це: Магучіх – про звання найкращої легкоатлетки року
Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх заявила, що вважає себе найкращою легкоатлеткою року та має забрати відповідну нагороду від World Athletics.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Lb.ua.
"Звичайно, заслуговую на це звання. Я вже не вперше номінована на цю нагороду. Крім того, була спортсменкою року за версією Europian Athletics у номінації Rising star (висхідна зірка), тому не вистачає звання найкращої у світі.
Приємно, що мене номінували. Я продемонструвала справді хороший результат: стала олімпійською чемпіонкою, побила світовий рекорд – тому це логічно", – сказала Ярослава.
Як відомо, Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року.
Раніше повідомлялося, що Магучіх також увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року в Європі.