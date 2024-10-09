Магучіх – у трійці претенденток на звання найкращої легкоатлетки року в Європі
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року в Європі.
Про це повідомляє European Athletics.
Окрім українки, до фінальної трійки претенденток на нагороду потрапили дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.
У чоловіків за нагороду позмагаються шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс, норвезький бігун Якоб Інгебрігтсен та грецький стрибун у довжину Мілітадіс Тентоглу.
Церемонія нагородження переможців відбудеться 26 жовтня у Скоп’є (Північна Македонія).
Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року.