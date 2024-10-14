Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у світі

Організація World Athletics оголосила імена п’яти номінантів і номінанток на звання найкращих легкоатлетів світу у технічних видах (стрибки, метання, багатоборство).

Про це інформує пресслужба World Athletics.

Серед них – українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх (олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу, срібна призерка чемпіонату Європи в приміщенні, чемпіонка Європи та переможниця Діамантової ліги).

Серед суперниць Магучіх:

олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман

олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл

олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді

олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Голосування триватиме до 20 жовтня. Проголосувати можна тут.

Серед чоловіків на звання найкращих претендують олімпійський чемпіон та чемпіон світу в приміщенні зі штовхання ядра американець Раян Краузер, олімпійський чемпіон з потрійного стрибка іспанець Джордан Алехандро Діас Фортун, олімпійський чемпіон і рекордсмен світу зі стрибків з жердиною швед Мондо Дуплантіс, олімпійський чемпіон з метання молота канадієць Ітан Катцберг і олімпійський чемпіон та чемпіон світу в приміщенні зі стрибків у довжину грек Малтіадіс Тентоглу.

Раніше повідомлялося, що Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року в Європі.

Окрім українки, до фінальної трійки претенденток на нагороду потрапили дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.