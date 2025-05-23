Готується до етапу в Марокко: Магучіх стильним знімком попрощалася з Токіо
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує підкорювати не лише спортивні арени, а й серця шанувальників.
Напередодні зіркова спортсменка поділилася стильним фото з Токіо, супроводивши його прощальним підписом.
У кадрі спортсменка позує в елегантному вбранні на тлі мальовничих японських краєвидів.
Нагадаємо, минулого тижня Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.
25 травня українка виступить на четвертому етапі Діамантової ліги в Рабаті, Марокко.
Раніше Магучіх поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо (Японія).