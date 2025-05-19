Магучіх: Відчувала, що тіло не готове до стрибка

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо (Японія).

Спортсменку цитує пресслужба змагань.

"Я стрибнула 1,96 і спробувала стрибнути 2,00 м. Я відчувала, що моє тіло не готове до стрибка, і я бігла не так швидко, як потрібно, щоб стрибнути вище. Ми вирішили припинити спроби, тому що зараз початок сезону.

Я задоволена цим змаганням, тому що мені подобається атмосфера. Це нагадує мені деякі спогади з Олімпійських ігор в Токіо, і мені приємно повертатися сюди і змагатися, коли присутні глядачі", – заявила Магучіх.