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Магучіх: Відчувала, що тіло не готове до стрибка

Олег Дідух — 19 травня 2025, 15:19
Магучіх: Відчувала, що тіло не готове до стрибка
Ярослава Магучіх
Getty Images

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо (Японія).

Спортсменку цитує пресслужба змагань.

"Я стрибнула 1,96 і спробувала стрибнути 2,00 м. Я відчувала, що моє тіло не готове до стрибка, і я бігла не так швидко, як потрібно, щоб стрибнути вище. Ми вирішили припинити спроби, тому що зараз початок сезону.

Я задоволена цим змаганням, тому що мені подобається атмосфера. Це нагадує мені деякі спогади з Олімпійських ігор в Токіо, і мені приємно повертатися сюди і змагатися, коли присутні глядачі", – заявила Магучіх.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Ярослава перемога на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.

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