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Магучіх: Дуже круто стати 2-разовою чемпіонкою Європи

Олександр Булава — 10 червня, 07:29
Магучіх: Дуже круто стати 2-разовою чемпіонкою Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх задоволена своїм виступом на чемпіонаті Європи, де вона здобула золото у стрибках у висоту.

Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

"Звичайно, це дуже круто стати 2-разовою чемпіонкою Європи. Рада, що змогла це зробити, бо основним завданням було захистити звання чемпіонки Європи та показати гарний результат. І я це зробила.

2.01 м, другий старт, і знову висота за 2.00 метри. Все йде добре, будемо готуватися далі.

Старт з 1,90 м? Це була гарна висота для розминочки, щоб не чекати довго, бо дівчата стрибали й по декілька спроб робили. 1.93 м ми пропустили, звичайно, навіщо було її стрибати. 1.95 м стрибнули, і добре, що взяла з першої спроби.

2.01 м, на жаль, не взяла з першої спроби, технічно не доробила розбіг. Але з другої спроби взяла і завоювала свою медаль", — сказала Магучіх.

Нагадаємо, Україна здобула подвійний подіум на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту — Ярослава Магучіх виборола золото, а у Геращенко — бронза.

Для Ярослави це друга перемога на континентальній першості. Вперше вона виграла Євро у 2022 році.

Ярослава Магучіх Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

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