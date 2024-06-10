Магучіх: Дуже круто стати 2-разовою чемпіонкою Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх задоволена своїм виступом на чемпіонаті Європи, де вона здобула золото у стрибках у висоту.

Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

"Звичайно, це дуже круто стати 2-разовою чемпіонкою Європи. Рада, що змогла це зробити, бо основним завданням було захистити звання чемпіонки Європи та показати гарний результат. І я це зробила.

2.01 м, другий старт, і знову висота за 2.00 метри. Все йде добре, будемо готуватися далі.

Старт з 1,90 м? Це була гарна висота для розминочки, щоб не чекати довго, бо дівчата стрибали й по декілька спроб робили. 1.93 м ми пропустили, звичайно, навіщо було її стрибати. 1.95 м стрибнули, і добре, що взяла з першої спроби.

2.01 м, на жаль, не взяла з першої спроби, технічно не доробила розбіг. Але з другої спроби взяла і завоювала свою медаль", — сказала Магучіх.