Нація тримається на єдності: Магучіх фразою Усика відповіла на хейт фанів у свій бік

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх попросила вболівальників в інтернеті не займатися хейтом, адже це ніяк не допомагає.

Відповідний допис вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Останні кілька стартів для мене проходять не так високо, як хотілось би, але я знаю, що можу і буду стрибати. І єдине, що я б хотіла додати до цього – нація тримається на єдності.

На жаль, погані коментарі та хейт в мій бік чи в бік будь-якого спортсмена ніяк не допомагають у секторах та на доріжках. Тому: Don’t push the horses. Давайте будемо підтримкою один для одного, а не навпаки", – написала Магучіх.

Раніше Магучіх та швед Арман Дюплантіс підтвердили свою участь у фіналі Діамантової ліги, який відбудеться у швейцарському Цюриху з 27 до 28 серпня.

Нагадаємо, минулого тижня в Лондоні українка вперше з 2022 року залишилася без медалі етапу Діамантової ліги. Магучіх стала четвертою з результатом 1.93 м. Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 16 серпня в польському Хожуві.