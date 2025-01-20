Магучіх в тренді: олімпійська чемпіонка зняла відео з популярним танцем
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала черговий хітовий танець зі своїми подругами.
Запальне відео Олімпійської чемпіонки набрало декілька десятків тисяч переглядів і більше пʼяти тисяч лайків в Інстаграмі.
Ярослава знову отримала схвальні відгуки від фанатів за свою пластику і динамічність рухів.
Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.