Магучіх в тренді: олімпійська чемпіонка зняла відео з популярним танцем

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала черговий хітовий танець зі своїми подругами.

Запальне відео Олімпійської чемпіонки набрало декілька десятків тисяч переглядів і більше пʼяти тисяч лайків в Інстаграмі.

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Ярослава знову отримала схвальні відгуки від фанатів за свою пластику і динамічність рухів.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.