Магучіх прокоментувала психологічне навантаження на четвертий рік великої війни

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх висловилась про психологічне навантаження, яке спортсменка вимушена відчувати на четвертому році великої війни в країні.

Про це стрибунка у висоту розповіла пресслужбі Діамантової ліги.

"Після першого року війни я вважала, що буде легше, адже я отримала досвід, але стає тільки важче. З кожним роком мені важче знаходитись за кордоном і лише два місяці на рік перебувати в Україні.

Я дуже сподіваюсь, що готуватись до Олімпійських ігор-2028 я зможу у рідному Дніпрі. Ця надія допомагає мені бути у формі та продовжувати працювати", – розповіла Магучіх.

Нагадаємо, останнім стартом для Магучіх був ЧС-2025 у приміщенні. Там Ярослава здобула бронзову медаль, поступившись Оліслагерс і Паттерсон. Напевно, українка могла б виступити краще, але під час турніру вона відчувала дискомфорт у нозі.

Напередодні спортсменка анонсувала своє повернення до офіційних змагань.

Також Магучіх прокоментувала свою підготовку до першого етапу Діамантової ліги.