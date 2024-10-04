Магучіх: Моя місія – розповідати людям про те, що відбувається в Україні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та про місію, яку вона виконує на міжнародних змаганнях.

Її слова передає Sport.ua.

"Пам'ятаю той ранок… Батьки на іншому березі, новин ще немає, незрозуміло, де саме вибухи. Я була розгубленою і не знала, що робити, до чого готуватися.

А зараз ти дійсно ніби пливеш за течією: є життя, один день – і ти ним насолоджуєшся. А потім наступний – і ти вже плачеш у розгубленому стані, тому що знову прильоти. В такі моменти складно фокусуватися на змаганнях. Ти повинна обдумати, що і як саме тобі потрібно робити, а твої думки в Україні. Ніби проживаєш паралельно два життя – одне вдома й інше на змаганнях.

Але мені дає наснаги розуміння того, що зараз я стрибну, а потім вийду й поспілкуюся з журналістами, зможу їм розповісти про те, що відбувається. Це моя місія. Хоча коли говориш про війну, втрати, Україну, це розриває душу. Коли виходжу з мікст-зони, ледь відчуваю себе. Просто хочеться лягти й відходити тиждень, адже це дійсно складно. Але водночас необхідно", – сказала Магучіх.