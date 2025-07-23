Магучіх: Розумію, що роблю щось не те

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала спад у своїх результатах.

23-річну українку цитує Суспільне спорт.

"Так, змінився настрій, бо розумію: коли біжу, щось роблю не те. Розумію, що це навіть близько не було до того, щоб перестрибнути. Тому є таке враження.

Думаю, це усе в мене у голові. Мені треба налаштуватися та повернутися до своїх попередніх стрибків за 2 метри. Наступний старт в серпні – готуємося там виступати", – заявила Магучіх.