Магучіх та ще двоє українців виступлять на етапі Континентального туру в Токіо

Три українці виступлять на "золотому" етапі Континентального туру World Athletics у Токіо.

Про це йдеться на сайті організаторів.

У заявку жіночих стрибків у висоту потрапила олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Українка активно розпочала сезон - вигравши два етапи Діамантової ліги та комерційний турнір у Катарі, показавши найкращий результат у сезоні - 2, 02 м.

Першим стартом у сезоні етап в Токіо стане для метальника списа Артура Фельфнера. Востаннє він виступав у вересні на дебютному для себе етапі Діамантової ліги, де з результатом 79,40 м став шостим.

У потрійному стрибку Україну представлятиме Ольга Корсун. Для українки це буде другий старт у сезоні після чемпіонату Європи у приміщенні (15 місце).

Турнір відбудеться на "Національному стадіоні Токіо", який приймав змагання Олімпіади-2020.

Нагадаємо, напередодні українську стрибунку у довжину Марину Бех-Романчук тимчасово відсторонено від змагань через позитивну допінг-пробу.