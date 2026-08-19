Будзинська з рекордом виграла "золото" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Чехії

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру, який стартував Чехії.

Вона посіла перше місце у секторі стрибків у довжину, показавши результат 6,25 метрів. Таким чином, вона також побила рекорд турніру, що належав їй під час минулорічного виступу, коли спортсменка також стала чемпіонкою, але з результатом 6,21 м.

Друге місце посіла представниця Польщі Малгожата Йозвіцька, а замкнута п'єдестал сербка Лі Томпсон.

Українка також була представлена у секторі бігу на 100 метрів з бар'єрами, але там вона посіла 7-ме місце.

Результати стрибків у довжину

Ірина Будзинська (Україна) – 6.25 м Малгожата Йозвіцька (Польща) – 5.94 м Лі Томпсон (Сербія) – 5.85 м

До цього Будзинська із травмою стегна виграла "срібло" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Словаччині.