Будзинська з рекордом виграла "золото" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Чехії
Ірина Будзинська
ФЛАУ
Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру, який стартував Чехії.
Вона посіла перше місце у секторі стрибків у довжину, показавши результат 6,25 метрів. Таким чином, вона також побила рекорд турніру, що належав їй під час минулорічного виступу, коли спортсменка також стала чемпіонкою, але з результатом 6,21 м.
Друге місце посіла представниця Польщі Малгожата Йозвіцька, а замкнута п'єдестал сербка Лі Томпсон.
Українка також була представлена у секторі бігу на 100 метрів з бар'єрами, але там вона посіла 7-ме місце.
Результати стрибків у довжину
- Ірина Будзинська (Україна) – 6.25 м
- Малгожата Йозвіцька (Польща) – 5.94 м
- Лі Томпсон (Сербія) – 5.85 м
До цього Будзинська із травмою стегна виграла "срібло" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Словаччині.