Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Будзинська з рекордом виграла "золото" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Чехії

Олексій Мурзак — 19 серпня 2026, 21:11
Будзинська з рекордом виграла золото у стрибках в довжину на Континентальному турі в Чехії
Ірина Будзинська
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру, який стартував Чехії.

Вона посіла перше місце у секторі стрибків у довжину, показавши результат 6,25 метрів. Таким чином, вона також побила рекорд турніру, що належав їй під час минулорічного виступу, коли спортсменка також стала чемпіонкою, але з результатом 6,21 м.

Друге місце посіла представниця Польщі Малгожата Йозвіцька, а замкнута п'єдестал сербка Лі Томпсон.

Українка також була представлена у секторі бігу на 100 метрів з бар'єрами, але там вона посіла 7-ме місце.

Результати стрибків у довжину

  1. Ірина Будзинська (Україна) – 6.25 м
  2. Малгожата Йозвіцька (Польща) – 5.94 м
  3. Лі Томпсон (Сербія) – 5.85 м

До цього Будзинська із травмою стегна виграла "срібло" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Словаччині.

Стрибки у довжину

Стрибки у довжину

Українка Будзинська із травмою стегна виграла "срібло" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Словаччині

Останні новини