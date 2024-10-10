Народна депутатка очолила Федерацію легкої атлетики України

Звітно-виборча конференція Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) обрала новим президентом федерації чемпіонку Європи та світу, призерку Олімпійських ігор, заслуженого майстра спорту і народну депутатку України 9-го скликання Ольгу Саладуху.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Повідомляється, що загалом 26 учасників конференції віддали їй свої голоси в підтримку.

Ольга Саладуха з червня 2023 року виконувала обов’язки президента ФЛАУ і тепер буде очолювати федерацію наступні чотири роки.

Перед процедурою голосування Ольга Саладуха відзвітувала про свою попередню роботу. Зокрема, вона окреслила діяльність ФЛАУ за минулі півтора року в шести найважливіших напрямках: популяризація легкої атлетики, розвиток дитячої легкої атлетики, реалізація проектів і заходів, залучення спонсорів і партнерів, посилення відкритості та прозорості, спортивна політика та дипломатія.

За усіма цими напрямками Ольга Саладуха відзначила значний прогрес та успіхи.

"Я щиро дякую усім, хто увесь цей час був поряд. З ким ми здійснювали ці зміни. Хто допомагав, надихав, підтримував. Разом ми зробили дуже багато для легкої атлетики та українського спорту. Вірю що в майбутньому зробимо ще більше", – сказала очільниця ФЛАУ.

Вона також висловила вдячність усій легкоатлетичній спільноті за підтримку її кандидатури на посаду президента федерації і закликала колег до подальшої спільної результативної роботи заради майбутнього українського спорту.