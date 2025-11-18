5 Олімпіад – 3 медалі різного ґатунку: легендарна китайська легкоатлетка завершила кар'єру

Китайська легкоатлетка Гун Ліцзяо, олімпійська чемпіонка Токіо-2021 та дворазова чемпіонка світу зі штовхання ядра, завершила кар'єру у віці 36 років.

Про це повідомила Всесвітня легка атлетика (World Athletics) на своєму сайті.

Гун Ліцзяо дебютувала в еліті у віці 18 років на чемпіонаті світу 2007 року в Осаці, де посіла шосте місце. Через рік вона виборола бронзу на Олімпійських іграх у Пекіні.

Під час Лондона-2012 стала срібною призеркою. На Ріо-2016 зупинилася за крок від п'єдисталу.

Ліцзяо не здалася. У Токіо з персональним рекордом вона стала олімпійською чемпіонкою.

Гун виграла титули чемпіонки світу в Лондоні 2017 року та Досі 2019 року. Вона також має дві срібні та чотири бронзові медалі чемпіонатів світу на відкритому повітрі.