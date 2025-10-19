Після початку вторгнення РФ в Україну в мене було два варіанти: конкурентка Магучіх розповіла, чому обрала Польщу

Стрибунка у висоту Марія Жодзік розповіла, що в 2022 році могла завершити кар'єру, але обрала виступи під прапором Польщі.

Слова легкоатлетки цитує Sportowefakty.wp.pl.

"Коли почалася війна і Росію та Білорусь виключили, я знала, що це займе багато часу. Саме тоді я вирішила, що або поїду до Польщі та приєднаюся до національної збірної, або завершу свою спортивну кар'єру", – розповіла спортсменка.

Марія отримала польське громадянство у березні 2024 року. Її дідусь та бабуся були поляки, що спростило процедуру отримання паспорта.

" Чому я переїхала до Польщі? Тому що це близько до дому, і половина моєї родини – поляки. 25 років я почувалася білорускою, а тепер це 50/50", – зізналася вона.

Хоча розлука з близькими була важким досвідом, Жодзік залишається сповненою надії на майбутнє.

" Імміграція – це важко. Мені довелося бути дуже сильною. Можливо, через кілька років я привезу їх до Польщі", – додала вона.

Нагадаємо, на ЧС-2025 у Токіо Марія досить неочікувано стала срібною призеркою, випередивши Ярославу Магучіх.