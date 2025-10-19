Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Після початку вторгнення РФ в Україну в мене було два варіанти: конкурентка Магучіх розповіла, чому обрала Польщу

Руслан Травкін — 19 жовтня 2025, 12:47
Після початку вторгнення РФ в Україну в мене було два варіанти: конкурентка Магучіх розповіла, чому обрала Польщу
Марія Жодзік
facebook.com/mzhodik

Стрибунка у висоту Марія Жодзік розповіла, що в 2022 році могла завершити кар'єру, але обрала виступи під прапором Польщі.

Слова легкоатлетки цитує Sportowefakty.wp.pl.

"Коли почалася війна і Росію та Білорусь виключили, я знала, що це займе багато часу. Саме тоді я вирішила, що або поїду до Польщі та приєднаюся до національної збірної, або завершу свою спортивну кар'єру", – розповіла спортсменка.

Марія отримала польське громадянство у березні 2024 року. Її дідусь та бабуся були поляки, що спростило процедуру отримання паспорта.

"Чому я переїхала до Польщі? Тому що це близько до дому, і половина моєї родини – поляки. 25 років я почувалася білорускою, а тепер це 50/50", – зізналася вона.

Хоча розлука з близькими була важким досвідом, Жодзік залишається сповненою надії на майбутнє.

"Імміграція – це важко. Мені довелося бути дуже сильною. Можливо, через кілька років я привезу їх до Польщі", – додала вона.

Нагадаємо, на ЧС-2025 у Токіо Марія досить неочікувано стала срібною призеркою, випередивши Ярославу Магучіх. 

Читайте також :
Віруюча Оліслагерс, рекордсменка Великої Британії та дочка зірки НФЛ: чим відомі суперниці Магучіх і Левченко
Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

Ярослава Магучіх

Без Магучіх: стала відома трійка претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році
Магучіх насолоджується відпочинком у Монако перед новим сезоном: милі фото чемпіонки
Магучіх у Карпатах: олімпійська чемпіонка з подругами підкорила гірські вершини
Кінець тренувального сезону: Магучіх вразила танцем під хіт Dua Lipa у шикарній сукні
Виплеснула весь негатив із танцями: Магучіх показала, як розбиває посуд під веселу музику

Останні новини