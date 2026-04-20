Кохан розпочав літній сезон з перемоги на турнірні в Туреччині

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу у змаганнях із метання молота Nurullah Ivak Throwing Cup в Ізрімі, Туреччина.

Про це повідомляє ФЛАУ.

25-річний атлет показав результат 78,07 м. Українець мав перевагу 4,83 м над Халілом Їлмазером, який став другим. Третім став ще один місцевий спортсмен Озкан Балтачі (72.63 метра).

Нагадаємо, Кохан завершив минулий сезон змагань, посівши четверте місце у метанні молота на чемпіонаті світу-2025 у Токіо. На турнірі українець встановив особистий рекорд – 82.02 метра.