Кохан розпочав літній сезон з перемоги на турнірні в Туреччині
Михайло Кохан
ФЛАУ
Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу у змаганнях із метання молота Nurullah Ivak Throwing Cup в Ізрімі, Туреччина.
Про це повідомляє ФЛАУ.
25-річний атлет показав результат 78,07 м. Українець мав перевагу 4,83 м над Халілом Їлмазером, який став другим. Третім став ще один місцевий спортсмен Озкан Балтачі (72.63 метра).
Нагадаємо, Кохан завершив минулий сезон змагань, посівши четверте місце у метанні молота на чемпіонаті світу-2025 у Токіо. На турнірі українець встановив особистий рекорд – 82.02 метра.