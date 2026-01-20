Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

ФЛАУ перенесла юнацький чемпіонат України через наслідки обстрілу Києва

Микола Дендак — 20 січня 2026, 23:35
ФЛАУ перенесла юнацький чемпіонат України через наслідки обстрілу Києва
ФЛАУ

Виконавчий комітет федерації легкої атлетики України ухвалив рішення перенести командний чемпіонат серед юнаків.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Причиною стало загострення проблеми в Києві з енергозабезпеченням, тепло- та водопостачанням в наслідок обстрілу столиці, яке відбулося 20 січня 2026 року,

Таким чином змагання відбудуться 6-7 лютого замість раніше запланованих 24-25 січня. Додамо, що в ті ж дати відбудеться Кубок України з легкої атлетики в приміщенні.

"Організаційний комітет вживає всіх заходів для стабілізації роботи спортивної споруди та забезпечення автономності електроенергії, тепло- і водопостачання у місцях проживання команд. Дякуємо за ваше розуміння та стійкість у цей складний час. Працюємо заради майбутнього української легкої атлетики", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка, підкоривши рекордну для цього турніру висоту 2,03 метра. Варто додати, що наразі це також найкращий результат сезону у світі.

Нещодавно Магучіх повідомила, що також виступить на чемпіонаті України в приміщенні, де братиме участь вперше з 2021 року, коли в Сумах виграла золото зі стрибком на 2,00 метра.

Легка атлетика ФЛАУ

ФЛАУ

У ФЛАУ відреагували на можливість виступу Мудрика на Олімпіаді-2028
Саладуха: Думки про близьких на фронті надають сили нашим спортсменам
Бех-Романчук залишила свою посаду в Раді та Комісії розвитку ФЛАУ
ФЛАУ виступила із заявою щодо дискваліфікації Бех-Романчук
Президентка ФЛАУ увійшла до складу комісії ЄЮОФ при олімпійських комітетах

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік