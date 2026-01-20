ФЛАУ перенесла юнацький чемпіонат України через наслідки обстрілу Києва

Виконавчий комітет федерації легкої атлетики України ухвалив рішення перенести командний чемпіонат серед юнаків.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Причиною стало загострення проблеми в Києві з енергозабезпеченням, тепло- та водопостачанням в наслідок обстрілу столиці, яке відбулося 20 січня 2026 року,

Таким чином змагання відбудуться 6-7 лютого замість раніше запланованих 24-25 січня. Додамо, що в ті ж дати відбудеться Кубок України з легкої атлетики в приміщенні.

"Організаційний комітет вживає всіх заходів для стабілізації роботи спортивної споруди та забезпечення автономності електроенергії, тепло- і водопостачання у місцях проживання команд. Дякуємо за ваше розуміння та стійкість у цей складний час. Працюємо заради майбутнього української легкої атлетики", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка, підкоривши рекордну для цього турніру висоту 2,03 метра. Варто додати, що наразі це також найкращий результат сезону у світі.

Нещодавно Магучіх повідомила, що також виступить на чемпіонаті України в приміщенні, де братиме участь вперше з 2021 року, коли в Сумах виграла золото зі стрибком на 2,00 метра.