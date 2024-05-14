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Рижикова та Ткачук виступлять на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Владислав Уткін — 14 травня, 21:30
Рижикова та Ткачук виступлять на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук візьмуть участь на четвертому етапі Діамантової ліги-2024 в Рабаті (Марокко).

Про це стало відомо після оголошення розкладу змагання на офіційному сайті ліги.

Ткачук та Рижикова представлять Україну у дисципліні біг з бар'єрами на 400 метрів.

Склад учасників

Змагання четвертого етапу Діамантової ліги відбудуться 19 травня.

Зазначимо, що на першому та другому етапі українські спортсмени не брали участь. Натомість дебют "синьо-жовтих" цього року відбувся в Досі — у жіночих стрибках у висоту. Ірина Геращенко здобула першу нагороду у 2024 році — срібло.

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