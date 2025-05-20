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Срібна призерка Паралімпійських ігор вирішила завершити кар'єру через цькування

Руслан Травкін — 20 травня 2025, 09:57
Срібна призерка Паралімпійських ігор вирішила завершити кар'єру через цькування
Марта Франсес
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Срібна призерка Паралімпійських ігор у Парижі іспанка Марта Франсес вирішила завершити кар'єру в 29-річному віці через цькування та булінг.

Про це пише А Bola.

Паратріатлоністка заявила, що це рішення далося їй непросто, але вона вважає, що все одно перемогла тих, хто бажав їй зла.

"Дякую всім, хто завдав мені сильного болю, бо завдяки вам я змогла дати волю своєму гніву, щоб перемагати, забрати додому олімпійське срібло та золото чемпіонату світу.

Дякую також усім вам, хто перетворив моє життя на пекло безперервним цькуванням протягом 6 років. Дехто може подумати, що це кидання білого рушника. Але це не так, це перемога у війні.

У мене була лише одна мрія: стати олімпійською спортсменкою та виграти медаль, але понад усе, бути щасливою. Я не тільки здійснила цю мрію, але й маю внутрішню силу, якої, я знаю, ні в кого не було б на моєму місці", – заявила вона.

Незадовго до поїздки на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі Марта дала інтерв'ю, в якому розповіла про цькування, якого зазнавала у підлітковому віці.

"На той час мені було 12 чи 13 років, і я займалася спортом. Психологи стверджують, що цькування зазвичай відбувається через заздрість. У моєму випадку я була спортсменом-початківцем, ще не на високому рівні, але я був дуже чудова у всіх видах спорту та отримувала дуже хороші оцінки", – зізнавалася тоді вона. 

Параспортсменка додала, що зіштовхнулася з цим знову протягом останніх шести років.

У 16-річному віці у Франсес діагностували пухлину головного мозку, через що вона отримала незворотні травми.

У Марти лівий латеральний геміпарез, тобто часткова слабкість або зниження м'язової сили, яка вражає одну сторону тіла.

За кар'єру іспанка також здобувала золото чемпіонату світу з паратріатлону та двічі вигравала чемпіонат Європи.

Нагадаємо, британський спортсмен Вільям Гудж за 35 днів пробіг усю територію Австралії (3 800 км), встановивши новий рекорд.

Завершення кар'єри Паралімпіада Паралімпійські ігри

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