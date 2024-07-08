Магучіх не на першому місці: хто стрибав вище відносно своєї голови

Напередодні українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх побила світовий рекорд 37-річної давнини.

Українка взяла висоту 2.10 м, що на 1 см краще від попереднього рекорду, який належав болгарській атлетці Стефці Костадіновій.

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Специфіка та техніка стрибків у висоту змінювалася та еволюціонувала. Родоначальником сучасного стрибка, який називається фосбері-флоп, є американець Дік Фосбері, який завдяки революційній на той час техніці, виграв золоту медаль Олімпійських ігор 1968 року.

Логічно, що перевагу на змаганнях мають високі атлети, хоча світова історія знала видатних чемпіонів у цій дисципліні й із середнім зростом. У високих стрибунів антропометрично центр-мас знаходиться вище, і, як наслідок, їм потрібно підіймати власну вагу на меншу висоту, відносно самих себе.

Ми вирішили взяти стрибки 15 найкращих результатів в історії у жінок і порахувати, хто зі спортсменок злетів найвище відносно свого зросту.

Кайса Бергквіст (Швеція) — 2,06 м, зріст — 175 см (117,71%); Ньюбері Шантель (Австралія) — 2,05 м, 175 см (117,14%); Людміла Андонова (Болгарія) — 2,07 м, 177 см (116, 95%); Ярослава Магучіх — 2,10 м, 180 см (116,67%); Стефка Костадінова (Болгарія) — 2,09 м, 180 см (116,11%); Аріане Фрідріх (Німеччина) — 2,06 м, 178 см (115,73%); Єлєна Слєсарєнко (Росія) — 2,06 м, 179 см (115,08%); Анна Чічерова (Росія) — 2,07 м, 180 см (115%); Марія Ласіцкене (Росія) — 2,06 м, 180 см (114,44%); Інга Бабакова (Україна) — 2,05 м, 180 см (113,89%); Тамара Бикова (СРСР) — 2,05 м, 180 см (113,89%); Тіа Геллебаут (Бельгія) — 2,05 м, 182 см (112,64%); Гайке Генкель (Німеччина) — 2,05 м, 182 см (112,64%); Гестрі Клуте (ПАР) — 2,06 м, 185 см (111,35%); Бланка Влашич (Хорватія) — 2,08 м, 193 см (107,77%).

Найкращий показник у шведської стрибунки Кайси Берквіст — 31 см (117,71%) від власного зросту. Тож, якщо Ярослава Магучіх зможе підкорити цю висоту, то стрибне на майже 211,89 см.

Що стосується сьогодення, то головні конкурентки Магучіх, автралійки Елінор Паттерсон і Нікола Оліслагерс мають найкращий стрибок на 2,02, при зрості 182 (110,99%) і 186 (108,60%) відповідно.