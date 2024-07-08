Чому стрибок Магучіх не просто рекорд, а феноменальне досягнення

Про рекорд Ярослави Магучіх. Хочеться трошки пояснити, наскільки це не просто рекорд, а справді феноменальне досягнення.

Ярослава побила один із так званих "вічних" рекордів у легкій атлетиці. Більшість з них були встановлені у середині-кінці 80-х років – це був розквіт забороненої фармакології. Чимало спортсменів приймали коктейлі з гормонів, стероїдів і хтозна ще чого.

І навіть через 35-40 років з усім технологічним проривом у спорті, харчуванням, тренуваннями, багато тих результатів залишаються недосяжними для сучасних атлетів.

Наприклад, рекорди у жіночій 100-метрівці та 200-метрівці тримаються з 1988 року. Їх з різницею у два місяці встановила американка Флоренс Гріффіт-Джойнер. Через два роки у неї почалися проблеми з серцем і зрештою вона померла у віці 38 років. Її чоловіка спіймали на використанні заборонених препаратів, але щодо спортсменки прямих доказів так і не знайшли.

Так само у 1988 був встановлений досі не побитий рекорд у стрибках в довжину. Уродженка Ізмаїла Галина Чистякова стрибнула на 7,52 метра. Наша олімпійська чемпіонка Інесса Кравець стрибала на 7,37 і це був тільки сьомий результат в історії. В останні 10 років ніхто не стрибав далі 7,31 м.

У бігу на 400 метрів досі тримається рекорд німкені Маріти Кох, яка виступала за НДР – 47,60 секунд (1985 рік). Для порівняння – зараз найкращі з найкращих ледь вибігають з 50 секунд.

Найстаріший рекорд у легкій атлетиці тримається з липня 1983 року – Ярміла Кратохвілова з Чехії пробігла 800 метрів за 1:53:28. Найкращий результат у 2000-х роках на цій дистанції на 2 секунди повільніший. Для порівняння – на останньому ЧС у березні переможниця виграла з результатом - 2.01,90.

Перевершення подібного рекорду означає вихід спортсмена на зовсім інший рівень.

Так було з Арманом Дюплантісом – коли він побив "вічний" рекорд Бубки у стрибках з жердиною, то далі почав штампувати нові досягнення одне за одним і вже перестрибав Бубку на 10 см.

У Магучіх до вчора кращим результатом був 2,05 м. Прямо зараз ніхто з її прямих конкуренток не стрибає вище 2,01.

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