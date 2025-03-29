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Помер перший чемпіон світу незалежної України

Руслан Травкін — 29 березня 2025, 02:24
Помер перший чемпіон світу незалежної України
Геннадій Горбенко
Ukrainian Athletics Federation

На 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко.

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Причини смерті не називаються. 

Кар'єра Горбенка була багатою на перемоги. Він вписав себе в історію тим, що став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики незалежної України.

Юніорський ЧС-1994 проходив у Лісабоні. Геннадій став найкращим у забігу на 400 метрів з бар'єрами, показавши результат 50,56 секунди. Українець на 0,29 секунди випередив угорця Міклоша Рота. 

У цій дисципліні Горбенко ставав багаторазовим чемпіоном України. Був учасником Олімпійських ігор 2000. Під час півфіналу показав особистий рекорд – 48,40 секунди. У фіналі Геннадій показав восьмий результат.

Також спортсмен представляв Україну на Універсіаді-2003. Там Горбенко здобув золоту медаль.

Нагадаємо, нещодавно пішла у засвіти Лідія Шевченко – зіркова українська гандболістка. 

Легка атлетика Олімпійські ігри помер смерть Геннадій Горбенко

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