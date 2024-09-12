Фельфнер пробився до суперфіналу Діамантової ліги-2024

Легкоатлет з України Артур Фельфнер отримав додаткову квоту на участь у фінальних стартах найпрестижнішого легкоатлетичного турніру "Діамантової ліги".

Відповідна інформація вказана на сайті організації.

20-річний метальник списа завершив сезон на 7 місці, але організатори вирішили розширити заявку до восьми учасників. Іншим щасливцем став бельгієць Тімоті Гарман.

Тепер він зможе прийняти участь в етапі, який запланований у Брюсселі 13-14 вересня.

На фінальному етапі Україну також представлятимуть стрибуни у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Олег Дорощук.