Фельфнер пробився до суперфіналу Діамантової ліги-2024
Артур Фельфнер
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Легкоатлет з України Артур Фельфнер отримав додаткову квоту на участь у фінальних стартах найпрестижнішого легкоатлетичного турніру "Діамантової ліги".
Відповідна інформація вказана на сайті організації.
20-річний метальник списа завершив сезон на 7 місці, але організатори вирішили розширити заявку до восьми учасників. Іншим щасливцем став бельгієць Тімоті Гарман.
Тепер він зможе прийняти участь в етапі, який запланований у Брюсселі 13-14 вересня.
На фінальному етапі Україну також представлятимуть стрибуни у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Олег Дорощук.