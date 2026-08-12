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Багінський не зміг фінішувати у бігу на 110 метрів з бар'єрами в межах півфіналу ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 12 серпня 2026, 22:54
Багінський не зміг фінішувати у бігу на 110 метрів з бар'єрами в межах півфіналу ЧЄ-2026
Дмитро Багінський
Getty Images

Українець Дмитро Багінський не зміг фінішувати у забігу на 110 метрів з бар'єрами у півфіналі ЧЄ-2026 з легкої атлетики.

Вже на самому початку змагань спортсмен закульгував, внаслідок чого не подолав навіть перший бар'єр, інформує Суспільне Спорт.

"Новий біль з'явився під час розминки. У паху, в ділянці підошвового м'яза. Там з'явився біль, тому вирішив не бігти, щоб не травмуватися більше", – сказав Багінський, для якого це був дебютний півфінал у кар'єрі на Євро з легкої атлетики.

Перед цим подібна ситуація трапилася з українкою бігункою Аліною Кишкіною, яка також вперше у своїй кар'єрі виступила на європейській першості. 

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