Бронзовий призер Олімпійських ігор завершив кар'єру

Американський легкоатлет Клейтон Мерфі прийняв рішення завершити кар'єру в 30-річному віці.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

"Я вклав у цей вид спорту все, що мав, і я йду з гордістю та серцем, сповненим спогадів. Десятиліття на світовій арені – це більше, ніж більшість професіоналів коли-небудь зможуть пережити, і я дуже вдячний за те, чого мене навчив кожен рік", – сказав Мерфі.

Його найбільший успіх – бронза на дистанції 800 м на Іграх-2016. Клейтон представляв США і на наступних двох Олімпіадах, але медалей не здобував.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс візьме участь у третьому етапі Діамантової ліги. Вона не змагалася на етапах Діамантової ліги з 2022 року.