Світличний став найкращим з українців на історичній дистанції на командному чемпіонаті світу

12 квітня у Бразилії стартував командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби.

Першою серед українок стартувала юніорка Вікторія Ткачук, яка на дистанції 10 км фінішувала 12-ю з результатом 49:14 хвилини.

Згодом визначилися перші в історії переможці й призери на напівмарафонській дистанції, де найкращим з українців став Сергій Світличний. Він пройшов дистанцію за 1:31:46 хв та став 25-м. Ще один представник України Микола Рущак посів 35-ту позицію (1:34:17 год).

