Жіноча збірна України виграла "золото" у півмарафоні на командному ЧС-2026

Українські легкоатлетки Ганна Шевчук, Людмила Оляновська й Марія Сахарук фінішували у першій десятці на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби, вигравши тим сами для України "золото" в команді з півмарафону.

Українки лідирували впродовж перших 15 кілометрів, але на 16-му прапор лідерство перехопили іспанки, які піднялися на третє й четверте місця, натомість Оляновська, яка трималася п'ятою, опустилася на кілька позицій.

Проте і вона, і Шевчук та Сахарук на заключних кілометрах покращили свої позиції в індивідуальному заліку.

Ганна Шевчук фінішувала сьомою (1:37:39 хв), Людмила Оляновська восьма, у 15 секундах позаду, а Марія Сахарук замкнула десятку найсильніших (1:38:15 год).

Завдяки такому виступу, українкам вдалося на три очки випередити іспанок – 25 і 28 відповідно. "Бронзу" ж виграли атлетки з Австралії (30).