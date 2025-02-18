13-річна українка, яка втратила обидві ноги, пробіжить марафон у Японії

13-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги в під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську, візьме участь у марафоні в Японії.

Про це повідомляє посольство України в Японії.

Подія відбудеться 1 березня у Токіо. Українка бігтиме 5 км дружнього забігу в рамках марафону Токіо (Tokyo Marathon Friendship Run).

Дівчинка бігтиме на протезах у благодійних цілях. Яна має намір зібрати кошти на спортивні протези для 36-річного ветерана бригади "Азов" Олександра Жавненка: чоловік втратив ноги неподалік Торецька.

Зазначимо, що Степаненко вже брала участь в подібних змаганнях. У квітні минулого року вона пробігла Бостонський марафон на протезах.