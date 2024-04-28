Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру у Вісбадені

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру ITF W100 у Вісбадені проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.

20-річна українка відмовилася від продовження боротьби за рахунку 3:6, 7:6(4), 0:3 на користь суперниці у вирішальному сеті.

WIESBADEN TENNIS OPEN — W100

Кваліфікаційний етап

Призовий фонд — $100000

Вісбаден (Німеччина), 28 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) — Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 3:6, 7:6(4), 0:3 — відмова українки

Нагадаємо, Соболєва зупинилася на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії.

Напередодні Даяна Ястремська не змогла обіграти Коко Ґофф у третьому колі Мадрида.

Інші українські тенісистки також уже залишили турнір. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.