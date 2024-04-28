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20.04.2024 11:05 770

Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру у Вісбадені

Сьогодні 14:17 156 1
Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру у Вісбадені
Фото: ВТУ
#Анастасія Соболєва

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру ITF W100 у Вісбадені проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.

20-річна українка відмовилася від продовження боротьби за рахунку 3:6, 7:6(4), 0:3 на користь суперниці у вирішальному сеті.

WIESBADEN TENNIS OPEN — W100
Кваліфікаційний етап
Призовий фонд — $100000
Вісбаден (Німеччина), 28 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) — Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 3:6, 7:6(4), 0:3 — відмова українки

Нагадаємо, Соболєва зупинилася на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії.

Напередодні Даяна Ястремська не змогла обіграти Коко Ґофф у третьому колі Мадрида.

Інші українські тенісистки також уже залишили турнір. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.

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