Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру у Вісбадені

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Анастасія Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру ITF W100 у Вісбадені проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.
20-річна українка відмовилася від продовження боротьби за рахунку 3:6, 7:6(4), 0:3 на користь суперниці у вирішальному сеті.
Анастасія Соболєва (Україна) — Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 3:6, 7:6(4), 0:3 — відмова українки
Нагадаємо, Соболєва зупинилася на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії.
Напередодні Даяна Ястремська не змогла обіграти Коко Ґофф у третьому колі Мадрида.
Інші українські тенісистки також уже залишили турнір. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.