Соболєва зупинилась на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії

Головне
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 17:26 3738
Україна вимагає не допускати росіян, які підтримали війну, на чемпіонат Європи
Сьогодні 19:09 172
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Сьогодні 18:03 6955 1
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Сьогодні 16:36 486
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Сьогодні 14:10 9409 2
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 13:12 271
Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 516
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Сьогодні 06:30 12071
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Сьогодні 02:36 5974
Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті
Сьогодні 01:37 3943
Прямі трансляції
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 22:00 15
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 21:26 73
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 21:13 822
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 20:14 119
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 17:55 156
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
16.04.2024 20:45 408
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2263
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 799
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 780
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 696
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 06:53 649
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 720
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 898
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 462
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 1020

Соболєва зупинилась на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії

Сьогодні 20:38 110 0
Соболєва зупинилась на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії
#Анастасія Соболєва

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (300) в парі з представницею Чехії Іваною Себестовою поступились в чвертьфіналі парного турніру ITF W75 у Копері, Словенія

Дует програв суперницям з Північної Македоніі та Румунії, Ліні Горчесці та Андреї Міту. Поєдинок завершився з рахунком 0:2 (4:6, 1:6).

ITF W75 Koper
Копер, Словенія
Парний розряд
Чвертьфінал, 18 травня

Анастасія Соболєва/Івана Себестова — Ліна Горческа/Андрея Міту 4:6, 1:6

Нагадаємо, що Анастасія також вилетіла з одиночного розряду на турнірі в Копері, поступившись литовці Юстині Мікульскіте.

Раніше ми повідомляли про найбільший тріумф Соболєвої в кар'єрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті 35198
Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило 13141 1
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" 12071
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 9409 2
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів 46647 6
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів 9869
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360132
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15407
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340075 9
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65255 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 323420
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35482 2