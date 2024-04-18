Соболєва зупинилась на стадії чвертьфіналу парного турніру в Словенії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (300) в парі з представницею Чехії Іваною Себестовою поступились в чвертьфіналі парного турніру ITF W75 у Копері, Словенія

Дует програв суперницям з Північної Македоніі та Румунії, Ліні Горчесці та Андреї Міту. Поєдинок завершився з рахунком 0:2 (4:6, 1:6).

ITF W75 Koper

Копер, Словенія

Парний розряд

Чвертьфінал, 18 травня

Анастасія Соболєва/Івана Себестова — Ліна Горческа/Андрея Міту 4:6, 1:6

Нагадаємо, що Анастасія також вилетіла з одиночного розряду на турнірі в Копері, поступившись литовці Юстині Мікульскіте.

Раніше ми повідомляли про найбільший тріумф Соболєвої в кар'єрі.