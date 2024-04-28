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20.04.2024 11:05 770

Мірошниченко розповіла про можливість спалити російський паспорт

Сьогодні 15:09 127 0
Мірошниченко розповіла про можливість спалити російський паспорт
Фото: ВТУ
#Вероніка Мірошниченко

Джерело - NV.

Українська тенісистка Вероніка Мірошниченко, яка має російське громадянство, вважає, що з часом зможе показово розправитися з паспортом РФ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для NV.

"Для мене важливо, щоб у мене залишились можливість нагадувати людям про війну. Я людина, яка має російський паспорт, дуже відверто спілкується про війну. Якщо я підпалю свій паспорт, то у мене не буде документів, щоб продовжувати професійно грати в теніс та подорожувати світом. Я роблю все, щоб це скоріше здійснилося та всім серцем цього хочу, але зараз ніяк не виходить", — заявила спортсменка.

Мірошниченко також зізналася, що хоче забути виступи під прапором країни-агресорки як страшний сон. Вона активно підтримує Україну в війні з Росією та бореться за здобуття громадянства рідної для себе країни.

Нагадаємо, Даяна Ястремська не змогла обіграти Коко Ґофф у третьому колі Мадрида.

Інші українські тенісистки також уже залишили турнір. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд. 

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