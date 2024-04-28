Мірошниченко — про громадянство країни-агресорки: Я соромлюся російського паспорта

Джерело - NV.
Українська тенісистка Вероніка Мірошниченко, яка має російське громадянство, зізналася, що хоче забути виступи під прапором країни-агресорки як страшний сон.
Про це вона розповіла в інтерв'ю для NV.
"Це дуже соромно. У мене немає жодних стосунків з Росією, ніколи там не жила, немає там родини.
Соромно від того факту, що маю на руках цей паспорт. І це одна із причин, чому я хочу отримати український паспорт.
Це для всіх людей зараз страшний сон. Я завжди питаю себе: "Як так вийшло, що ми не встигли зробити мені український паспорт?", але знаю, що в нас це вийде згодом. Під час війни це важко", — заявила спортсменка.
Тенісистка активно підтримує Україну в війні з Росією та бореться за здобуття громадянства рідної для себе країни.
Нагадаємо, Даяна Ястремська не змогла обіграти Коко Ґофф у третьому колі Мадрида.
Інші українські тенісистки також уже залишили турнір. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.