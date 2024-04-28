Мірошниченко — про громадянство країни-агресорки: Я соромлюся російського паспорта

Українська тенісистка Вероніка Мірошниченко, яка має російське громадянство, зізналася, що хоче забути виступи під прапором країни-агресорки як страшний сон.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для NV.

"Це дуже соромно. У мене немає жодних стосунків з Росією, ніколи там не жила, немає там родини.

Соромно від того факту, що маю на руках цей паспорт. І це одна із причин, чому я хочу отримати український паспорт.

Це для всіх людей зараз страшний сон. Я завжди питаю себе: "Як так вийшло, що ми не встигли зробити мені український паспорт?", але знаю, що в нас це вийде згодом. Під час війни це важко", — заявила спортсменка.