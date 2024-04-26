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Калініна та Ястремська вилетіли в першому раунді парного турніру в Мадриді

Сьогодні 20:23 97 0
Калініна та Ястремська вилетіли в першому раунді парного турніру в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #Ангеліна Калініна, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зазнали поразки від британки Хізор Вотсон та китайки Їфань Сюй в першому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 2:6, 3:6.

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 26 квітня

 Ангеліна Калініна (Україна)/Даяна Ястремська (Україна) — Хізор Вотсон (Великобританія)/Їфань Сюй (Китай) 2:6, 3:6

Нагадаємо, на цьому турнірі Людмила Кіченок в парі з латвійкою Єлєною Остапенко пройшли в другий раунд. Сестра Людмили, Надія Кіченок також здобула путівку в друге коло парного змагання.

Варто додати, що Калініна та Ястремська також беруть участь в одиничному розряді турніру в столиці Іспанії. Ангеліна вже закінчила шлях на змаганні, програвши Керолайн Доулгайд в другому раунді. Зі свого боку Даяна має більш успішний результат. Українка здобула вольову перемогу над колумбійкою Емільяною Аранго.

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