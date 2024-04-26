Людмила Кіченок, слідом за сестрою, пройшла у другий раунд парного турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Людмила Кіченок в парі з латвійкою Єлєною Остапенко здобули перемогу над естонкою Інгрід Ніл та чешкою Ліндою Носковою в першому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 7:5.

У наступному раунді Кіченок та Остапенко зустрінуться зі ще однією досвіченою чешкою Маркетою Вондроушовою та британкою Кеті Бултер.

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Іспанія, Мадрид

Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 26 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) — Інгрід Ніл (Естонія)/Лінда Носкова (Чехія) 6:1, 7:5

Нагадаємо, що сестра Людмили, Надія Кіченок також пройшла у другий раунд парного змагання.

Ще одна українка Юлія Стародубцева не змогла пробитись у фінал парного турніру в Португалії.