Людмила Кіченок, слідом за сестрою, пройшла у другий раунд парного турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Людмила Кіченок в парі з латвійкою Єлєною Остапенко здобули перемогу над естонкою Інгрід Ніл та чешкою Ліндою Носковою в першому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.
Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 7:5.
У наступному раунді Кіченок та Остапенко зустрінуться зі ще однією досвіченою чешкою Маркетою Вондроушовою та британкою Кеті Бултер.
Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 26 квітня
Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) — Інгрід Ніл (Естонія)/Лінда Носкова (Чехія) 6:1, 7:5
Нагадаємо, що сестра Людмили, Надія Кіченок також пройшла у другий раунд парного змагання.
Ще одна українка Юлія Стародубцева не змогла пробитись у фінал парного турніру в Португалії.