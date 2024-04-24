Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі

Джерело - New Voice.

Бельгійська тенісистка Марина Заневська, яка у 2016 році змінила українське громадянство, не змогла провести весілля в Одесі через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це Заневська розповіла порталу New Voice.

"Він (Філіпп-Андреас Шмідт, чоловік Заневської, - прим.) зробив мені пропозицію в грудні, а в січні запропонував зіграти весілля в Одесі. Ми були там у двох один раз, коли їздили знайомитись із моєю сімʼєю. Він кайфанув від Одеси так, що запропонував там зіграти весілля. Я звичайно ж погодилась. Я була в Австралії, дзвонила організаторам, все майже було готове. Тоді вже були розмови про війну, але в це не хотілось вірити, тому готувалась, ще мама допомагала в організації.

Потім, коли це все почалось, стало зрозуміло, що весілля в Одесі не буде. Я поїхала на турнір в Америку, Індіан-Веллс в Маямі, зі мною не зміг поїхати тренер і я попросила чоловіка, він тоді ще був моїм хлопцем. І він запропонував мені розписатись у Лас-Вегасі, це три години на машині від Індіан-Веллс. Я так не хотіла, хотіла по-справжньому, а він сказав, що буде по-справжньому.

Я не знала, як відреагують мої родичі та сімʼя, адже було подвійне відчуття: я тут виходжу заміж, а мої рідні — сидять у підвалах третій тиждень. Досі думаю, як це все відбулося, ніби в тумані. Але тоді мені сильно цього хотілось, бо зʼявилось відчуття, що треба жити тут і зараз, цінувати кожен момент і не відкладати нічого на потім.

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Вирішили так вчинити, ми покайфували в цей день саме удвох. На весіллі очікували побачити 70 людей, але зіграли лише удвох. Це було особливо і класно, бо розуміли, що робимо цей крок для нас. З сімʼєю я була на звʼязку, вони були раді отримати таку новину в темні часи. Сказали їм, що обов’язково приїдемо в Одесу, коли війна закінчиться перемогою України, і відсвяткуємо. Це буде вже не весілля, а трішки по-іншому, але обов’язково повернемося. Мене багато друзів запитують, чому не граємо весілля у Дюссельдорфі, але я хочу зіграти, коли закінчиться війна.