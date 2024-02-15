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Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі

Втім, незрозуміло, чи причиною цього стала саме громадянська позиція Олени
Сьогодні 09:32 Андрій Дунець 333 0
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі
#Азаренко, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко відмовилась тиснути руку білорусці Вікторії Азаренко після поразки від неї в матчі 3-го кола турніру WTA 1000 в Досі.

Поєдинок у столиці Катару завершився з рахунком 6:0, 6:3. Біля сітки Остапенко замість руки простягнула суперниці ракетку.

Відео

Це вже третій програш Остапенко від Азаренко в цьому році, хоча всі інші свої зустрічі 11-ракетка світу в поточному сезоні виграла. Можливо, саме досада від такого неприємного факту й стала причиною відмови латвійки подавати руку суперниці. Іншою версією є та обставина, що Олена має українське коріння, зокрема її батько родом із Запоріжжя.

Крім того, 1 лютого Федерація спорту Латвії заборонила своїм спортсменам грати на змаганнях разом із росіянами чи білорусами, тож дії переможниці Ролан Ґаррос-2017 можуть бути пов'язані саме з цим. Наразі ні Остапенко, ні Азаренко ситуацію не коментували.

Нагадаємо, в серпні минулого року Азаренко з розумінням поставилась до рішення українки Еліни Світоліної не тиснути їй руку після гри на турнірі у Вашингтоні.

Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open

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