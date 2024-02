Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі

Латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко відмовилась тиснути руку білорусці Вікторії Азаренко після поразки від неї в матчі 3-го кола турніру WTA 1000 в Досі.

Поєдинок у столиці Катару завершився з рахунком 6:0, 6:3. Біля сітки Остапенко замість руки простягнула суперниці ракетку.

1⃣5⃣0⃣ hard court wins 👏@vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj