Сачко та Рікл вилетіли з парного турніру в Чехії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (189) і представник Чехії Патрік Рікл (710) поступилися португальській парі Енріке Роша (210) та Жайме Фарія (230) у другому колі парного турніру в Остраві (Чехія).

Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 0:6, 10:6. Сачко та Рікл двічі подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 3 з 4 брейк-пойнтів.

Напередодні Сачко та Фарія зустрілися в другому колі одиничного розряду змагань. Португальський тенісист святкував перемогу в трьох сетах.

ATP Challenger Острава, Чехія Ґрунт, Парний розряд Призовий фонд — €74,825 Друге коло, 25 квітня

Віталій Сачко (Україна)/Патрік Рікл (Чехія) — Еван Кінг(США)/Орланду Луж (Бразилія) 5:7, 6:4, 10:6

Нагадаємо, нещодавно Сачко не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі Челенджера в Португалії.

Напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки від іспанської тенісистки Сари Соррібес-Тормо в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Мадриді.