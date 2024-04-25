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20.04.2024 11:05 684

Сачко та Рікл вилетіли з парного турніру в Чехії

Сьогодні 18:51 101 0
Сачко та Рікл вилетіли з парного турніру в Чехії
#Віталій Сачко, #Жайме Фарія, #Патрік Рікл, #Енріке Роша

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (189) і представник Чехії Патрік Рікл (710) поступилися португальській парі Енріке Роша (210) та Жайме Фарія (230) у другому колі парного турніру в Остраві (Чехія).

Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 0:6, 10:6. Сачко та Рікл двічі подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 3 з 4 брейк-пойнтів.

Напередодні Сачко та Фарія зустрілися в другому колі одиничного розряду змагань. Португальський тенісист святкував перемогу в трьох сетах.

ATP Challenger
Острава, Чехія
Ґрунт, Парний розряд
Призовий фонд — €74,825
Друге коло, 25 квітня

Віталій Сачко (Україна)/Патрік Рікл (Чехія) — Еван Кінг(США)/Орланду Луж (Бразилія) 5:7, 6:4, 10:6

Нагадаємо, нещодавно Сачко не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі Челенджера в Португалії.

Напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки від іспанської тенісистки Сари Соррібес-Тормо в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Мадриді.

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