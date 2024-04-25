Сачко зазнав поразки в другому колі колі Челленджера в Чехії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (189) зазнав поразки від португальця Жайме Фарія (230) у другому колі Челленджера в Остраві (Чехія).

Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:4. Українець 1 раз подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок і використав 5 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному етапі Фарія зіграє з французьким тенісистом Мануелем Гінаром (231).

Зазначимо, що в першому колі Сачко здолав Норберта Гомбоші (499) зі Словаччини.

ATP Challenger

Острава, Чехія

Ґрунт

Призовий фонд — €74,825

Друге коло, 25 квітня

Жайме Фарія (Португалія) — Віталій Сачко (Україна) 5:7, 6:3, 6:4

Нагадаємо, нещодавно Сачко не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі Челенджера в Португалії.

Напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки від іспанської тенісистки Сари Соррібес-Тормо в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Мадриді.