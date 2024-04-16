Сачко відмовився продовжувати матч на турнірі в Португалії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (181) не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі челенджера в Оейраші, Португалія.
Перший сет завершився з рахунком 6:4 на користь Імера. На другу партію українець не вийшов. Причина відмови поки невідома. Зазначимо, що кілька місяців на початку року Віталій пропустив через травму.
Oeiras Open 3
Ґрунт
Перше коло, 16 квітня
Призовий фонд — €148,625
Віталій Сачко — Еліас Вімер (відмова Сачка)
Нагдаємо, за підсумками попереднього оновлення рейтингу ATP, Сачко покращив свою позицію.