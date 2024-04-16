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07.04.2024 07:40 1129

Сачко відмовився продовжувати матч на турнірі в Португалії

Сьогодні 13:42 127 0
Сачко відмовився продовжувати матч на турнірі в Португалії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (181) не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі челенджера в Оейраші, Португалія. 

Перший сет завершився з рахунком 6:4 на користь Імера. На другу партію українець не вийшов. Причина відмови поки невідома. Зазначимо, що кілька місяців на початку року Віталій пропустив через травму. 

Oeiras Open 3
Ґрунт
Перше коло, 16 квітня
Призовий фонд  €148,625

Віталій Сачко — Еліас Вімер (відмова Сачка)

Нагдаємо, за підсумками попереднього оновлення рейтингу ATP, Сачко покращив свою позицію

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