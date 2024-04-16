Сачко відмовився продовжувати матч на турнірі в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (181) не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі челенджера в Оейраші, Португалія.

Перший сет завершився з рахунком 6:4 на користь Імера. На другу партію українець не вийшов. Причина відмови поки невідома. Зазначимо, що кілька місяців на початку року Віталій пропустив через травму.

Oeiras Open 3

Ґрунт

Перше коло, 16 квітня

Призовий фонд — €148,625

Віталій Сачко — Еліас Вімер (відмова Сачка)

Нагдаємо, за підсумками попереднього оновлення рейтингу ATP, Сачко покращив свою позицію.