Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд

Джерело - ATP.
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (181), який у порівнянні з попереднім тижнем втратив 8 позицій.
Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який знову встановив особистий рекорд, піднявшись на 349 сходинку.
У топ-10 не відбулося жодних змін. Лідирувати продовжує серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP
15 квітня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9990 очок
2 (2). Яннік Сіннер (Італія) - 8660
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8145
4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7085
5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5425
6 (6). Каспер Рууд (Норвегія) - 4480
7 (7). Стефанос Ціціпас (Греція) - 4030
8 (8). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 3830
9 (9). Хуберт Хуркач (Польща) - 3675
10 (10). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3640
...
189 (181). Віталій Сачко (Україна) - 325
240 (239). Ілля Марченко (Україна) - 243
349 (355). Вадим Урсу (Україна) - 149
407 (403). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 120
425 (405). Олексій Крутих (Україна) - 110
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