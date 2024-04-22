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Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд

ATP оновив рейтинг тенісистів.
Сьогодні 10:53 99593
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко, #Олексій Крутих, #Ерік Ваншельбойм, #Вадим Урсу

Джерело - ATP.

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців. 

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (181), який у порівнянні з попереднім тижнем втратив 8 позицій. 

Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який знову встановив особистий рекорд, піднявшись на 349 сходинку. 

У топ-10 не відбулося жодних змін. Лідирувати продовжує серб Новак Джокович. 

Рейтинг ATP

15 квітня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9990 очок

2 (2). Яннік Сіннер (Італія) - 8660

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8145

4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7085

5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5425

6 (6). Каспер Рууд (Норвегія) - 4480

7 (7). Стефанос Ціціпас (Греція) - 4030

8 (8). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 3830

9 (9). Хуберт Хуркач (Польща) - 3675

10 (10). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3640

...

189 (181). Віталій Сачко (Україна) - 325

240 (239). Ілля Марченко (Україна) - 243

349 (355). Вадим Урсу (Україна) - 149

407 (403). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 120

425 (405). Олексій Крутих (Україна) - 110

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