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Сачко переміг у першому колі Челленджера в Чехії

Сьогодні 18:17 114 0
Сачко переміг у першому колі Челленджера в Чехії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (189) переміг Норберта Гомбоші (499) зі Словаччини у першому колі Челленджера в Остраві (Чехія).

Поєдинок тривав 2 години 8 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:3. Українець 5 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок і використав 5 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному етапі на нього чекатиме переможець пари Жайме Фарія (230) — Давид Піхлер (595).

ATP Challenger
Острава, Чехія
Одиночний розряд
Перше коло, 23 квітня

Віталій Сачко (Україна) — Норберт Гомбош (Словаччина) 5:7, 6:2, 6:3

Нагадаємо, нещодавно Сачко не зміг продовжити матч проти шведа Еліаса Вімера (200) в першому колі Челенджера в Португалії.

Напередодні Ілля Марченко (240) поступився італійцю Маттії Беллуччі (181) в першому колі турніру в Китаї.

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