Світоліна та Швьонтек відвідали Ель Класіко

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна та Іґа Швьонтек наживо спостерігали за епічним матчем між Реалом та Барселоною в 32 турі чемпіонату Іспанії.

Обидві тенісистки поділилися світлинами зі стадіону «Сантьяго Бернабеу», на якому проходив поєдинок.

Також перша ракетка України опублікувала кілька історій з ігровими моментами, на одній з яких позначила українського воротаря Реала Андрія Луніна.

Перша ракетка світу Іґа Швьонтек переглядала матч разом зі своїм фізіотерапевтом Мацеєм Рищуком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iga Świątek (@iga.swiatek)

У видовищному матчі з 5 голами переміг Реал з рахунком 3:2. Андрій Лунін зробив 4 сейви, але на початку зустрічі невдало зіграв на виході, що призвело до пропущеного голу.

Зазначимо, що вже невдовзі Світоліна та Швьонтек візьмуть участь у престижному турнірі WTA 1000 в Мадриді, який стартує вже у вівторок, 23 квітня. Еліна у своєму першому матчі зіграє проти Сарри Соррібес Тормо або кваліфаєрки. З потенційними суперницями інших українських тенісисток на Madrid Open можна ознайомитися за цим посиланням.