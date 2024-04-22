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Світоліна та Швьонтек відвідали Ель Класіко

Сьогодні 13:30 108 0
Світоліна та Швьонтек відвідали Ель Класіко
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна та Іґа Швьонтек наживо спостерігали за епічним матчем між Реалом та Барселоною в 32 турі чемпіонату Іспанії. 

Обидві тенісистки поділилися світлинами зі стадіону «Сантьяго Бернабеу», на якому проходив поєдинок. 

Також перша ракетка України опублікувала кілька історій з ігровими моментами, на одній з яких позначила українського воротаря Реала Андрія Луніна. 

Перша ракетка світу Іґа Швьонтек переглядала матч разом зі своїм фізіотерапевтом Мацеєм Рищуком. 

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Публикация от Iga Świątek (@iga.swiatek)

У видовищному матчі з 5 голами переміг Реал з рахунком 3:2. Андрій Лунін зробив 4 сейви, але на початку зустрічі невдало зіграв на виході, що призвело до пропущеного голу. 

Зазначимо, що вже невдовзі Світоліна та Швьонтек візьмуть участь у престижному турнірі WTA 1000 в Мадриді, який стартує вже у вівторок, 23 квітня. Еліна у своєму першому матчі зіграє проти Сарри Соррібес Тормо або кваліфаєрки. З потенційними суперницями інших українських тенісисток на Madrid Open можна ознайомитися за цим посиланням

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